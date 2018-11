Consumentenbond: blijf van ongebruikte data af

Telecomaanbieders moeten stoppen met het laten vervallen van ongebruikte data en belminuten aan het einde van iedere maand. Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Telecomaanbieders moeten stoppen met het laten vervallen van ongebruikte data en belminuten aan het einde van iedere maand. Daartoe roept de Consumentenbond de tien grootste providers op in een brief. De bond vindt de handelwijze absurd, zeker ook omdat consumenten moeten betalen voor iedere minuut of MB die ze buiten hun bundel verbruiken.