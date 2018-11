’Docenten voelen zich steeds minder veilig op school’

Vier op de tien hadden de afgelopen twaalf maanden minimaal één leerling die stoned in de klas zat. Een kleine 30 procent kreeg te maken met scholieren die drugs verhandelen in of rondom school. Ook diefstal komt geregeld voor: 63 procent van de vmbo-leraren heeft te maken gehad met een stelende leerling, tegenover 38 procent op een havo/vwo-school.

En docenten zeggen dat er meer leerlingen met wapens op een vmbo-school rondlopen dan op een havo/vwo-school (22 tegen 6 procent). Vmbo-leraren worden ook vaker geconfronteerd met scholieren die drugs in of rondom school verhandelen (40 tegen 23 procent).

De docenten geven de sociale veiligheid op hun school gemiddeld het rapportcijfer 7,8. Hoewel dat een ruime voldoende is, daalde het cijfer wel: in 2015 was het nog een 8,6.