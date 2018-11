Vier Nederlandse vrouwen naar rechter om ondeugdelijk implantaat

Volgens Trouw gaat het om het veertje Essure, dat vorig jaar van de markt is gehaald. In Nederland zouden 2261 vrouwen dat implantaat wegens heftige klachten als extreme vermoeidheid, misselijkheid en pijn in de buik, heup en knie, al hebben laten verwijderen.

De vier vrouwen kregen het implantaat jaren geleden in hun eileiders geplaatst. Daarna kregen ze een reeks van gezondheidsklachten. Bij twee van de vrouwen zijn behalve de Essures ook hun eileiders verwijderd.

De vrouwen verwijten de fabrikant en hun ziekenhuizen dat ze een middel op de markt brachten en toepasten dat vooraf onvoldoende is onderzocht en forse bijwerkingen heeft.

