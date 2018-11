’Ook bij rekeningrijden in de file’

De discussie over rekeningrijden grijpt weer om ons heen. U en ik willen niet graag in de file staan. Dus ik neem aan dat we, als die mogelijkheid bestaat, graag op andere tijdstippen onze weg willen vervolgen. Dat geldt nu ook zonder rekeningrijden dunkt me.

Ik begrijp niet dat er mensen zijn die denken dat rekeningrijden de oplossing is wanneer we daar wat meer voor moeten betalen. Met hoge benzineprijzen, de idioterie van BPM en hoge wegenbelasting blijven we toch ook nog in de file staan? Je kan toch de conclusie trekken dat een beetje opslag bij rekeningrijden de automobilist ook daarover de schouders ophaalt?

Als we de garantie krijgen dat dit geld 100% gaat naar het vervroegd oplossen van knelpunten, oké. Neen, het is gewoon belasting heffen op toekomstige tekorten door alternatieve brandstoffen.

Bert de Jong, Ermelo