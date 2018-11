’Derde verdachte ’kwartetmoord’ is jongste zoon’

De 30-jarige werd maandagavond aangehouden in zijn appartement in Nijverdal, waar hij in de buurt regelmatig overlast veroorzaakte. Zijn vader en broer kweekten geruime tijd wiet onder het oog van een agent, die even verderop in de straat woont. In hun huizen werden bij een inval in maart vorig jaar 2000 hennepplanten ontdekt. Uiteindelijk werd de vader vrijgesproken en de zoon veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. De nu aangehouden 30-jarige zoon was destijds geen verdachte in deze strafzaak.

Voor zover bekend, heeft het Servische echtpaar niet meer kinderen. De vader maakte in zijn vaderland deel uit van een speciale politie-eenheid.

Bekijk ook: Nog een man opgepakt voor viervoudige moord Enschede