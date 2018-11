Eerst geboortebeperking, dan vaccineren, dan honger bestrijden en dan de rest, vindt u, VVD Kamerlid Wybren van Haga. Heeft u zelf al eens in een hutje in Afrika gestaan naast een moeder die net is bevallen van haar 6e of 7e kind?

Als dat zo is dan weet u dat deze moeder niks liever wil dan geen kinderen meer baren. Zij weet als geen ander hoe de toekomst er voor haar kinderen uitziet, maar ze heeft meestal geen keuze.

Vrouwen in Burkina Faso, het land waarin ik zelf ontwikkelingswerk doe, hebben vaak het nakijken en zijn ondergeschikt aan de man, die niets van voorbehoedsmiddelen wil weten of weet. Gelukkig krijgen deze vrouwen steeds vaker een prikpil, zonder dat de man het weet.

Het besef groeit en hulp is heel hard nodig, maar zeker niet alléén of vóóral op het gebied van geboortebeperking maar op velerlei gebied. Vooral educatie is belangrijk om te zorgen dat er in de toekomst gelukkige kinderen in deze straatarme landen wonen in plaats van gelukzoekers. En laten daarvoor nu net die ‘schooltjes’ nodig zijn, zoals u ze zo geringschattend noemt.

Ingrid Schouten-Minten