Jana (25) overlijdt na maagverkleining

Haar ouders brengen haar dood nu in België in de publiciteit om andere jongeren te waarschuwen. „Laat dergelijke ingrepen niet zomaar doen!”

In Het Nieuwsblad vertelt vader Laurent: „Jana vond dat ze te zwaar was en werd daar geregeld negatief op aangesproken. Ze kon daar niet mee leven, alhoewel ze een stabiel persoon was. Ze zou volgend jaar gaan trouwen. Jana zocht intussen wel een blijvende oplossing voor haar gewichtsprobleem.”

„Daarom overwoog ze een gastric bypass te laten doen”, aldus een aangeslagen vader in de krant. „Ze heeft er ook met ons over gepraat. Vorige maand liet ze de maagverkleining dan uitvoeren.”

De ingreep leek geslaagd, tot enkele weken geleden Jana pijn kreeg. Ze belandde in het ziekenhuis. Haar gezondheidstoestand ging daar zienderogen achteruit. Er volgden zware medische ingrepen en zelfs een levertransplantatie. Tevergeefs. Jana overleed vorige zaterdag, zo meldt Het Nieuwsblad.

Een immense klap voor haar ouders, Laurent en Christelle Duran. „Dit is de grootste straf die je als ouder kan krijgen, een dochter die in de fleur van haar leven overlijdt. We voelen er ons zelfs schuldig over omdat ze haar plannen voor een maagverkleining met ons besprak. We willen dan ook mensen die een dergelijke ingreep overwegen waarschuwen. Het is niet zonder gevaar, zoals is gebleken. Een gastric bypass lijkt misschien een routine ingreep, maar dat is het helemaal niet.”

„Jana had al heel wat diëten geprobeerd. Ze vermagerde dan telkens wel, maar de kilo’s kwamen er achteraf weer bij. Daarom koos ze voor de bypass.”

De ouders van Jana dienen geen klacht in tegen het ziekenhuis en de medici die de maagverkleining uitvoerden. „Daar kan je toch niet tegenop. Maar we willen wel waarschuwen en mensen de ogen openen. Het overlijden van onze dochter is zo misschien niet voor niets geweest.”

De uitvaart van Jana Moreels is zaterdag 1 december in Geraardsbergen.