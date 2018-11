Onderzoeksleider zaak Smit: geen noodzaak voor patholoog

Een selfie de Ivana Smit tijdens haar modellenwerk maakte. Ⓒ EIGEN FOTO

Kuala Lumpur - De onderzoeksleider naar de dood van het 18-jarige model Ivana Smit, zag geen noodzaak om onmiddellijk een schouwarts in te schakelen. Ook het opnemen van de temperatuur vond hij niet nodig. Dat zei politieman Faizal Abdullah vandaag in de laatste verhoren van het juridische vooronderzoek in Kuala Lumpur.