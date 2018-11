Joodse organisaties blij met compensatie NS

Grishaver zegt de compensatie alleen maar te kunnen toejuichen. „Dat heeft Muller prachtig gedaan”, zegt hij verwijzend naar Salo Muller, een overlevende van de Holocaust. Met hem besloot de NS samen af te zien van juridisch getouwtrek over de vraag of de Spoorwegen wel of niet vergoedingen moeten betalen. Muller en NS zijn het eens geworden over het instellen van een commissie die moet kijken op welke wijze een individuele vergoeding kan worden gegeven.

Voorzitter van het CJO Eddo Verdoner zegt dat het heel goed is dat dit nu gebeurt. „Maar het is wel jammer dat het zo laat op gang komt”, tekent hij aan. „Het symbolisch effect hiervan is groot. Men heeft altijd gedacht: hoe kan het dat de NS gewoon mee is gegaan met de bezetter en heeft meegewerkt aan het vervoer van joden naar kampen. Het is heel fijn dat daar in 2005 excuses voor zijn gekomen en dat er, nog eens dertien jaar later, compensatie voor komt.”

Mensen moeten volgens Verdoner realiseren dat er weliswaar een bezetter was, maar er waren ook veel Nederlanders die onderdeel waren van de machinerie en meededen met de Duitsers. „Juist daarom het het zo belangrijk dat stille meedoen in zo’n grote ramp te erkennen. Het heeft waarde voor de slachtoffers, maar ook voor onszelf om te realiseren wat er gebeurt als we stil blijven en een bevolkingsgroep uitsluiten en uiteindelijk vernietigen.”