Ambulancepersoneel Amsterdam onderbreekt werk

De ambulancemedewerkers vinden dat het onlangs gesloten akkoord tussen werkgever Ambulancezorg Nederland en vakbond CNV het werk op de ambulance ’uitkleedt’. Bovendien is er onvoldoende draagkracht voor deze cao onder het personeel. Dat komt volgens vakbond FNV doordat er geen harde afspraken zijn gemaakt over de aanpak van het personeelstekort en de groeiende werkdruk. Daarnaast wordt de onregelmatigheidstoeslag afgebouwd en is er niets afgesproken over eerder kunnen stoppen met werken. „Voor een zowel fysiek als mentaal zwaar beroep is langer doorwerken niet vol te houden”, zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Bekijk ook: FNV ligt dwars bij cao ambulancezorg

Vrijdag houden ambulancemedewerkers van RAV Limburg Zuid van 12.00 tot 14.00 uur een demonstratieve werkonderbreking op de Markt in Maastricht.

Bekijk ook: Advies kogelwerende vesten op ambulance valt in goede aarde