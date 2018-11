Na drugs jaagt Duterte nu op communisten

Duterte meldde dat de speciale troepen toestemming hebben om te doden. „Als jullie er drie of vier zien, breng ze dan allen om”, sprak het staatshoofd.

Nadat Duterte in 2016 aan de macht kwam, begon hij een heksenjacht op alles wat met drugshandel en -gebruik te maken had. Niet alleen militairen en politie kwamen in actie, honderden drugsdealers en -gebruikers werden door burgers doodgeschoten.