Coalitie: koopkrachtcrisis heeft ’omvangrijk pakket’ nodig om pijn van middenklasse te verzachten

De fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en CU schuiven woensdagmiddag aan bij minister Kaag (Financiën) voor een eerste gesprek over de begroting van volgend jaar. Het grootste onderwerp zijn de gierende inflatie en de pijn die burgers vanwege dure boodschappen, hoge energierekeningen en dure brandstof in hun portemonee ervaren.

CDA-fractieleider Heerma voorziet ’grote problemen’, en niet alleen voor lage inkomens, maar ook voor de middengroep. „Er ligt een grote opdracht voor de politiek om met een omvangrijk pakket te komen zodat mensen het hoofd boven water kunnen houden”, zegt hij voor aanvang van het gesprek.

Ook VVD-fractievoorzitter Hermans hamert, nadat het kabinet koopkrachtcompensatie dit jaar vooral richtte op de minima, op de problemen voor middeninkomens. „Ik vind het belangrijk om te kijken wat we voor hen kunnen doen om de schok te verzachten.” Daar volgt ook meteen een winstwaarschuwing bij: „We zullen niet alles kunnen oplossen.”

Overheid moet ook in de benen komen

Het kabinet legde de verantwoordelijkheid voor de tanende koopkracht afgelopen dinsdag vooral bij werkgevers, die wat ministers betreft over de brug moeten komen met hogere lonen. „Dat vind ik ook”, zegt D66-fractievoorzitter Paternotte. Maar hij vindt het te makkelijk om alleen naar bedrijven te wijzen. „Ik vind dat de overheid ook in de benen moet komen.” Ook CDA’er Heerma wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de politiek: „We zien dat de economie nog steeds goed draait, dus er is ook ruimte voor de politiek om iets te doen.”