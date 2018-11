Nederland blij met Europese klimaatstrategie

„Dit is het soort langetermijnstrategie die Nederland wil zien voor Europa”, reageerde de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukeboom. Volgens hem zal die ertoe bijdragen om van de klimaatconferentie die volgende week in het Poolse Katowice plaatsvindt een succes te maken.

In de vorige EU-strategie was het doel in 2050 nog de broeikasgasuitstoot met 80 tot 95 procent terug te dringen vergeleken met 1990. Dat wordt als volstrekt ontoereikend gezien om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5 graden Celsius.

Volgens Canete kan een klimaatneutraal Europa de economie in de EU in 2050 met 2 procent vergroten. „Vandaag betaalt Europa 266 miljard euro per jaar aan energie-import.” De invoer zou met 70 procent dalen, aldus de Spanjaard. „De 2 tot 3 biljoen euro die we besparen kan dan in modernisering van de economie worden geïnvesteerd.”

„Glimp van hoop”

Greenpeace ziet in de nieuwe strategie een „glimp van hoop.” „Netto nul uitstoot in 2050 geeft Europa een kans om rampzalige klimaatverandering te voorkomen.” Mikken op tien jaar eerder zou echter meer zoden aan de dijk zetten, aldus de milieuorganisatie.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy hekelt dat de Europese Commissie geen politieke keuzes maakt, bijvoorbeeld over de voedselproductie. „Als we de economie klimaatneutraal wil maken, kunnen we niet weer miljarden Europese subsidie steken in meer vleesproductie of het bouwen van luchthavens.”

De EU-lidstaten moeten zich nog uitspreken over de strategie. Het Europees Parlement toonde zich al eerder voorstander van een uitstootloze economie in 2050.