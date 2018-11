Kamer: meer geld tegen meisjesbesnijdenis

In de opvanghuizen moeten meisjes en vrouwen niet alleen worden opgevangen, maar ook een toekomstperspectief worden geboden door middel van onderwijs en zorg, aldus Diks. „Deze barbaarse vorm van verminking moet de wereld uit, maar neemt helaas eerder toe dan af. Met het extra geld kan Nederland een grotere rol op zich nemen in de strijd tegen meisjesbesnijdenis.”

De ChristenUnie, D66, VVD, PvdA en de Partij voor de Dieren steunen het voorstel.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn meer dan 200 miljoen vrouwen slachtoffer van genitale verminking in dertig landen in Afrika en Azië.

Kindhuwelijken

D66 en CDA stellen voor om 7 miljoen euro extra te stoppen in het voorkomen van kindhuwelijken. Het geld moet gaan naar Girls not Brides, een internationaal samenwerkingsverband van duizend organisaties dat programma's ontwikkeld om kindhuwelijken tegen te gaan.

,,Iedereen heeft het recht zelf te kunnen kiezen of je trouwt, met wie en wanneer”, aldus D66'er Achraf Bouali. Volgens Anne Kuik (CDA) is de extra steun nodig omdat ,,kinderen in veel landen zijn getekend voor het leven door gedwongen kindhuwelijken en seksueel misbruik”. De verwachting is dat een meerderheid het voorstel steunt.

Elk jaar trouwen wereldwijd nog ruim 12 miljoen meisjes jonger dan achttien.

De voorstellen komen dinsdagavond aan de orde bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.