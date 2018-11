Jongen (17) vast voor autobranden Utrecht: ’Eindelijk op heterdaad’

Rond 21.30 uur meldde een getuige via 112 dat er een auto in brand was gestoken op de Peltlaan in Utrecht. De getuige gaf volgens de politie direct een duidelijk signalement door van de kleding van de jongen, de kleur van de scooter en de rijrichting. Meerdere agenten konden daardoor gericht op zoek gaan. Kort daarna werd hij gezien op de Van Heuven Goedhartlaan en later werd hij aangehouden op de Trumanlaan.

De jongen is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Aan de kleding en scooter wordt sporenonderzoek verricht. Ook de uitgebrande auto wordt onderzocht op sporen.

Het is nog niet duidelijk of de jongen ook verantwoordelijk is voor andere autobranden die met name de wijken Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven teisteren. Volgens RTV Utrecht zijn er de afgelopen dagen zeker twaalf voertuigen in vlammen opgegaan.