Belgische (20) beleeft eigen begrafenis in levenden lijve

De Belgische won een fotowedstrijd door te poseren bij een doodskist: een ’killfie’. Drive Up Safety, een Vlaamse verkeersveiligheidsorganisatie, schreef de wedstrijd uit om aandacht te vragen voor de 615 verkeersdoden die onze zuiderburen in 2017 telden.

Als ’prijs’ wordt ze zaterdag door een lijkwagen opgehaald en in een doodskist naar haar in scéne gezette uitvaart gebracht, inclusief koffie na afloop. „Ik zie het wel zitten”, zegt Couton tegen het Nieuwsblad. „Het is niet iets waar ik licht over ga, maar ook het verkeer is niet om te lachen.”

Spijt

De achterliggende gedachte van de verkeersclub is dat één sms’je of biertje te veel, dodelijk kan zijn. „Spijt komt altijd te laat”, legt woordvoerder Delphine Verstraeten uit.

Dat de campagne nogal choquerend kan overkomen, is volgens haar pure noodzaak. „Het is al genoeg gebleken dat mensen braaf vragen om zich veiliger te gedragen niet werkt. Vaak moet er eerst iets ernstigs gebeuren voordat ze hun gedrag aanpassen. Of moeten ze een zware boete krijgen voor ze ingrijpen.”