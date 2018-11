Griekse ophef om hoge celstraf schoonmaakster

De 53-jarige schoonmaakster kreeg de hoge gevangenisstraf omdat zij jaren geleden haar diploma van de lagere school had vervalst om een baan als schoonmaakster te krijgen op een openbare kleuterschool. De vrouw had slechts vijf jaar basisonderwijs gevolgd in plaats van de zes jaar die vereist zijn voor het werk als poetsvrouw. Voor de rechtbank zei ze dat zij destijds in een wanhopige situatie verkeerde omdat ze moest zorgen voor haar twee kinderen en een gehandicapte echtgenoot. Daarna werkte ze bijna twintig jaar zonder klacht voor de kleuterschool.

De ophef in het land ontstond niet alleen door de hoge gevangenisstraf die de vrouw kreeg, maar ook door het feit dat onlangs op Kreta een vrouw werd beschuldigd van een valse universitaire diploma. Zij werd daarna niet alleen vrijgelaten maar kreeg zelfs haar baan terug.