’Mocromaffia-baas’ Taghi spreekt

Hij praatte met onder meer zijn broer Morad over liquidaties in het criminele circuit.

Dat bleek woensdagochtend tijdens een zitting rond het onderzoek Marengo in de zwaar beveiligde rechtbank Schiphol. Het onderzoek is vooral bekend vanwege verdachte Nabil B., de verdachte die besloot kroongetuige te worden. Zijn onschuldige broer werd in maart in Amsterdam geliquideerd.

Woensdagochtend was de kroongetuige voor het eerst fysiek aanwezig in de zittingszaal. Hij was vermomd.

Het OM verdenkt zeven verdachten van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met liquidaties en betrokkenheid bij twee uitgevoerde afrekeningen en een mislukte liquidatie in IJsselstein en Utrecht in 2016 en 2017.

In april 2016 werd Samir Erraghib in het bijzijn van zijn dochtertje doorzeefd met kogels bij zijn woning in IJsselstein. Uit door justitie onderschepte berichten tussen Ridouan Taghi en verdachten blijkt met welk gemak gepraat wordt over afrekeningen, het leveren van wapens en het betalen van uitvoerders. De berichten zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica, voor zogenaamde Pretty Good Privacy (PGP) telefoons.

’Direct na de moord op Erraghib bespreekt Morad Taghi met Ridouan Taghi dat de ene ’head’ en de twee spotters extra betaald moeten krijgen, om ze tevreden te houden’, zo las de officier voor. Met ’head’ wordt een schutter bedoeld.

De officier las ook berichten voor waarin Ridouan Taghi communiceerde met medeverdachten over een volgens het OM voorgenomen aanslag op de opponent van Taghi, Mustapha ’Moes’ F. bij zijn nachtclub No Limit in Zoetermeer. In november vorig jaar werd uiteindelijk echt een aanslag gepleegd op ’Moes’ in Marokko. De schutters vergisten zich echter en schoten de zoon van een rechter dood. Broer Morad van Ridouan zit voor deze moord in Marokko vast.

Ridouan Taghi is voortvluchtig en wordt wereldwijd gezocht. Het OM heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor een tip die leidt tot zijn arrestatie.

De zaak wordt aangehouden tot februari volgend jaar.