’Vaarverbod zwaktebod’

Om de (vaar)drukte op de Amsterdamse grachten te beteugelen mag er volgend jaar vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur niet meer in de binnenstad worden gevaren. Mijn vrouw en ik hebben een elektrische, fluisterstille boot. Regelmatig varen we ’s avonds naar restaurant Loetje of de Goudfazant en dan gaan we laat op de avond weer naar huis. Moeten wij straks ergens halverwege een taxi naar thuis nemen? Wat een zwaktebod van de gemeente.

Guido Bramervaer, Amsterdam