Man opgepakt na brand in Deventer met gewonde

Een 23-jarige man uit Deventer is aangehouden omdat hij mogelijk te maken had met brandstichting in een winkelstraat in die plaats, eind oktober. Ⓒ GinoPress B.V.

DEVENTER - Een 23-jarige man uit Deventer is aangehouden omdat hij mogelijk te maken had met brandstichting in een winkelstraat in die plaats, eind oktober. In de nacht van 30 op 31 oktober brak in de Proosdijpassage een brand uit die zich snel verspreidde.