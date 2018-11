Onschuldige mbo’er uit Zwolle mogelijk de dupe van wraakactie

Uit de eerste verhoren is vast komen te staan dat de bedreigingen niet door de onschuldige leerling zijn geuit, aldus de politie. Hoewel zijn naam wel bij het bericht stond, bleek dat hij niet daadwerkelijk de afzender was.

Mogelijk is de mbo’er dus ongewild het doelwit geworden van een wraakactie door een ander. „Zijn naam werd genoemd in het bericht”, vertelt een woordvoerder van de politie. „Die persoon hebben wij aangehouden.”

Uit verder onderzoek moet blijken wie het bericht dan wél heeft verstuurd en wat de bedoeling ervan was, zo laat de politiewoordvoerder weten. Er is op dit moment nog geen andere verdachte in beeld. Het is daarmee ook onbekend of het al dan niet om een andere Deltion-leerling gaat.

Geen dreiging meer

Dinsdagochtend werd er op social media een dreigement richting het Deltion College aangetroffen. Omdat er gedreigd werd met vuurwapengeweld heeft de politie het zekere voor het onzekere genomen en volgens protocol opgeschaald.

Toen aan het begin van de middag de verdachte was aangehouden, werden alle voorzorgsmaatregelen ingetrokken. Inmiddels is gebleken dat er geen gevaar heeft gedreigd of dreigt richting de school.

