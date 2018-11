Verdachte in rechtbank belaagd door familie

Dat de twee partijen bij elkaar konden komen is volgens de rechtbank het gevolg van miscommunicatie. „We hebben een aparte ruimte voor nabestaanden, maar dat was niet tegen ze gezegd. We vinden dit heel vervelend”, zegt een woordvoerster.

De zaak draait om een schietpartij op een carpoolplaats in Vaassen, waardoor een 25-jarige man om het leven kwam. Er zijn vijf verdachten, onder wie de 20-jarige man uit Zwolle. Omdat zijn rol in de zaak vermoedelijk niet heel groot is, mag hij de inhoudelijke behandeling in vrijheid afwachten.