Spelend kind vermaakt paus tijdens audiëntie

Hij liep minutenlang ongestoord heen en weer tussen de fauteuils waarop paus Franciscus en de Duitse prefect van het pauselijke huis Georg Gänswein zaten. De jongen had ook bijzondere aandacht voor het uniform van de bewakers van de Zwitserse Garde.

De moeder van de jongen sprak kort met de paus terwijl ze probeerde het kind weg te trekken en zei dat hij stom was en niet kon praten. Paus Franciscus zei vervolgens tegen haar dat ze hem door moest laten spelen.

De Argentijnse paus was zichtbaar tevreden over het optreden van het kind. „Hij is Argentijns, hij is ongedisciplineerd”, grapte de 81-jarige Franciscus. „Dit kind kan niet spreken. Hij is stom. Maar hij kan wel communiceren”, zei de paus tegen de honderden pelgrims. „En hij heeft iets wat mij aan het denken zet: hij is vrij. Ongedisciplineerd... maar hij is vrij”, voegde hij toe. „Laten we genade (van God) vragen dat hij mag spreken.”