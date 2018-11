Ontsnapte Pool reed recht door hekwerk heen

De politie meldt dat de eigenaar van de loods is aangehouden. De vastgebonden mannen komen allen uit Polen.

Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren ging vanmorgen kijken wat er aan de hand was en zegt ’onder de indruk’ te zijn van wat hij heeft gezien, maar wil er ook niets over zeggen.

Overval

Vermoedelijk is de loods overvallen. Verscheidene personen hebben daarbij de Polen vastgebonden. De politie weet niet hoeveel mensen aan de overval meededen en of er een verband is tussen die actie en de vermoedelijke bestemming van de loods als illegale sigarettenfabriek.

Ook weet de politie niet of de Polen werkten in de illegale fabriek. „We zijn dat allemaal aan het uitzoeken”, aldus een politiewoordvoerder. „Dat is niet zo makkelijk. We hebben te maken met een taalbarrière.”

De geknevelde mannen werden aangetroffen nadat een Pool gisteren van het terrein wist te ontsnappen. Hij reed met grote snelheid met een auto door een hekwerk van het afgesloten bedrijventerrein. Daarna sloeg hij alarm bij een huis in het buitengebied, waarna de politie werd ingeschakeld.

Geknevelde mannen

„Daar blijkt grote paniek uit”, zegt Hessels, die verder weinig over de zaak kwijt wil. „Verder ben ik benieuwd of die eerdere grote brand hier mee te maken heeft. Drie weken geleden brandde een Poolse vrachtwagen met tweedehands auto’s af en dat sloeg over op andere vrachtauto’s. En nu dit. Misschien toevallig, maar misschien ook niet. In elk geval ben ik blij dat er ingegrepen is. Je wilt er niet aan denken wat er mogelijk met de geknevelde mannen was gebeurd als er niet was ingegrepen.”

De technische recherche doet onderzoek naar de zaak. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Illegale sigaretten

De handel in illegale sigaretten lijkt een groeiend probleem. De schade is groot. De overheid loopt miljoenen euro’s aan belasting mis en consumenten lopen het risico sigaretten te roken die nog schadelijker zijn dan normaal. Vaak worden ze geproduceerd in Oost-Europa, maar daar worden de sigarettenfabrieken steeds vaker opgerold. Sinds enkele jaren zou er daarom een verschuiving naar West-Europa gaande zijn. Drie dagen geleden werd er nog een in aanbouw zijnde fabriek in het Brabantse Hazeldonk opgerold. Nu dus weer in Susteren.

Begin deze maand werden bij huiszoekingen in Zuid-Holland 45 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Woordvoerster Wietske Visser van de FIOD bevestigt dat de handel in illegale sigaretten toeneemt. „Waardoor dat komt, weten we niet. Maar dat het een groeiend probleem is, dat is helder. We lopen er steeds vaker tegenaan.”