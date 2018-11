Gezin runt wietkwekerij in ’visbedrijf’

Buurtbewoners dachten dat de vader van het gezin een succesvol visbedrijf uit de grond had gestampt. De recherche en zelfs legereenheden maakten woensdag tijdens een inval een eind aan die illusies, meldt RTV Oost. Er is flink meer politie-inzet dan bij een normale inval.

„Ik dacht nog: die vissen hebben wel heel erg veel licht nodig”, zegt een buurman. De vader van het gezin rijdt in een grote Mercedes en ook de vrouw zou niet te klagen hebben over haar auto.

’Weinig contact’

De man en vrouw, die tien jaar geleden de loods overnamen, gingen uiterst secuur te werk. Buurtbewoners zeggen tegen de lokale omroep dat ze weinig contact met het gezin hebben.

Een omstander had al wel een vermoeden over de ware aard van de viszaak. „Ongure types zag je bijvoorbeeld nooit. Wat wel opviel, was al dat licht. Dag en nacht brandde er licht. Die visjes moeten toch ook een keer slapen...”