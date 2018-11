Staat moet cardiologen schadevergoeding betalen

De rechtbank in Den Haag stelt dat de gezondheidsinspectie onrechtmatig handelde toen ze alweer jaren terug „zonder voorbehoud” een direct verband legde tussen „tekortkomingen” van de cardiologen en ernstige schade aan patiënten. Alleen de stelling dat de specialisten door die tekortkomingen onverantwoorde risico’s hebben genomen was gerechtvaardigd, vindt de rechtbank.

De rechtbank heeft de medici verder deels gelijk gegeven in hun klacht dat over het feit dat ze nog langer geen zorg meer mochten verlenen dan destijds eerder was bepaald.

De cardiologen worden van de uitspraak niet zoveel wijzer als ze hoopten. De toegewezen vergoeding is minder dan 10 procent van de gevorderde schade. Ze krijgen respectievelijk een dikke 133.000, ruim 122.000 en 88.000 euro.