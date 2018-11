Halsema krabbelt terug over boerkaverbod

Halsema zei vrijdagavond letterlijk tijdens een gesprek in Nieuw-West over het boerkaverbod: „Ik ben het niet van plan om dat te gaan handhaven, ik vind dat zó niet bij onze stad passen.” Die woorden vielen onder andere verkeerd bij het kabinet, dat Halsema terechtwees. Halsema nam die woorden in het debat niet terug.

Halsema krabbelde woensdag tegen de gemeenteraad wel terug door te zeggen dat de wet geldt, maar de handhaving op het verbod geen prioriteit krijgt. Halsema: „Vanzelfsprekend gelden nationale wetten in Amsterdam. Dat geldt ook voor het boerkaverbod, mocht die ingevoerd worden. Maar: het heeft geen prioriteit in de handhaving.” Ze stelt eerder contact te hebben opgenomen met het kabinet met daarin het letterlijke transcript, maar zegt dat staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) dat stuk ’helaas niet ontvangen heeft’. Knops tikte Halsema gisteren op de vingers.

„Dit ambt brengt een nieuwe verantwoordelijkheid. Mijn principiële moeite met deze wet is niet weg, maar dat doet niet ter zake. Mijn argument is: de wet geldt”, zei Halsema. Dat de handhaving geen prioriteit heeft, blijft wel beleid in Amsterdam aldus Halsema. Ze zei erbij: „Dat is niet alleen mijn uitgangspunt, maar ook dat van de driehoek” (Openbaar Ministerie, politie en burgemeester). „Ziekenhuizen en universiteiten zeggen niet de politie te zullen bellen, het GVB gaat geen mensen uit de tram halen. Dat ondersteunt onze prioriteitsstelling”, aldus Halsema.

Kous niet af

Voor VVD, CDA en Forum voor Democratie is de kous nog niet af. „Halsema had haar uitspraken moeten herroepen en moeten zeggen: ik neem de uitspraken terug en ga de wet wel degelijk handhaven”, zegt CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma. „Ze weigert dat te zeggen.”

VVD’er Marianne Poot is het daarmee eens. „Natuurlijk is er altijd een discussie over waar je je prioriteit aan geeft. Dat is niet het punt. Halsema mag best een privé-oordeel hebben, maar het gaat erom dat je als burgemeester de wet gaat handhaven. Dat heeft ze nog steeds niet gezegd.” Fractievoorzitter Eric van der Burg zei tijdens het debat nog dat Halsema ’een misverstand heeft opgelost’ door te stellen dat de wet in Amsterdam gewoon geldt.

Annabel Nanninga van Forum voor Democratie wil meer duidelijkheid van Halsema. „Handhaving hoeft helemaal geen politietaak te zijn, de larmoyante suggestie dat jonge mensen onveilig zijn als we dit handhaven is onzin. De politie is ook niet betrokken bij de handhaving van het rookverbod. Daarbij draait de burgemeester er omheen: ze heeft gewoon gezegd niet te handhaven en dat is waanzin. Dat heeft ze niet teruggenomen, dat vinden wij onacceptabel.”