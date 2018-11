’Asbest, de veroorzaker betaalt’

Een voorbeeld: de overheid zadelt de burger op met het saneren van o.a. asbestdaken. De subsidie die hiervoor beschikbaar wordt gesteld verdient niet eens de classificatie ’lachertje’. Als je dan ook nog in beschouwing neemt dat de woningen in het algemeen volgens de door diezelfde overheid voorgeschreven regels zijn gebouwd, is het opzadelen van de burger met deze kosten niet te verdedigen.

Los van nut en/of noodzaak van het vervangen dient diezelfde overheid als veroorzaker met een substantiële tegemoetkoming te komen in de vorm van bijvoorbeeld een echte subsidie en/of een aftrekregeling in de inkomstenbelasting. Zolang dit niet gebeurt zullen een hoop getroffenen aan de (opgelegde) sanering geen gevolg (kunnen of willen) geven.

Hopelijk zullen onze senatoren in de Eerste Kamer dit meenemen in hun overwegingen bij de behandeling van de betreffende wetgeving en het huidige voorstel naar de prullenmand verwijzen.

George Wannet, Grave