Afghaanse familie uitgeroeid na luchtaanval

Het gebied waar de aanval plaatsvond, wordt gecontroleerd door de radicaalislamitische Taliban. Bij of in het gebouw met het huis van de getroffen familie was een wapendepot van de Taliban met explosieven en autobommen die tegen het Afghaanse leger worden gebruikt. Door de aanval kwamen ook strijders van de Taliban om.

Volgens een woordvoerster van de NAVO-trainingsmissie was er in de nacht van dinsdag op woensdag een operatie bij het gebouw van speciale Afghaanse eenheden en Amerikaanse adviseurs. Die kwamen onder vuur te liggen van de Taliban en trokken zich terug. Ze vroegen daarna om luchtsteun maar wisten niet dat er burgers in het pand waren.