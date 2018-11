Hoogbejaarde weldoener trekt met twee koffers geld door verwoest Paradise

De verwoestende bosbranden in Californië lieten niets over van het plaatsje Paradise. Ⓒ EPA

PARADISE - Een vermogende zakenman die zo kapot was van de verwoestende branden in het noorden Californië strooit in het rampgebied met geld. De 90-jarige Bob Wilson, rijk geworden in de horeca en het vastgoed, deelt ruim 1000 cheques van duizend dollar uit aan scholieren in het rampgebied.