Masker van 9000 jaar oud gevonden

De vondst werd gedaan op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Het dateert uit de jonge steentijd. Het gaat volgens archeologen om een bijzondere vondst, aangezien er maar vijftien maskers uit deze tijd bekend zijn.

Het masker is gemaakt van roze-gele kalksteen en heeft veel weg van een menselijk gezicht. Zo zijn er tanden, jukbeenderen en een neus te zien. Volgens archeologen, die niet vertellen waar het masker precies is gevonden, is het bewerkt met een stenen voorwerp.

De Israëlische krant Haaretz meldt dat het masker gevonden is door een wandelaar.