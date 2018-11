OM: Jongemannen verkracht na GHB in drankje

Volgens de officier van justitie deed de verdachte op 17 augustus ongemerkt het verdovende middel GHB in het blikje bier van een van de slachtoffers, op een camping in de buurt van Meppel. Eenmaal bedwelmd zou hij het slachtoffer vervolgens hebben verkracht.

Het tweede slachtoffer zou een paar jaar geleden ook zijn gedrogeerd en verkracht door de verdachte, in Meppel en Lelystad. Maar volgens de advocaat van de aangeklaagde had zijn cliënt een relatie met het vermeende slachtoffer en was van verkrachting geen sprake. Dat moet volgens hem uit de chatgesprekken blijken die op zijn verzoek nog aan het strafdossier worden toegevoegd.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 30 januari.