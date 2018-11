Man vergokt 8 ton aan donaties voor kwetsbare kinderen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kan niet zeggen op welke manier de man betrokken was bij de stichting. In zijn woning zijn onder meer de administratie, promotiemateriaal en collectebussen in beslag genomen.

De stichting stelde zich ten doel om dromen of wensen te verwezenlijken van kinderen die iets traumatisch hebben meegemaakt. Volgens het FIOD is slechts 10 procent van de donaties echt gebruikt om kinderen te trakteren op een dagje uit.

De website van de stichting is op last van het OM uit de lucht gehaald.