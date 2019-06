BuZa: reis alleen bij noodzaak naar kust Iran

Het ministerie waarschuwt om alleen naar de kuststrook met de Perzische Golf te reizen als dat noodzakelijk is. „Blijf op de hoogte van de binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen. Volg de media”, luidt het advies.

In het grootste deel van Iran kan volgens het ministerie wel gewoon gereisd worden, al gelden er wel veiligheidsrisico’s.

Iran: Trump heeft ons niet gewaarschuwd

De Iraanse autoriteiten ontkennen dat de Amerikaanse president Donald Trump had gewaarschuwd dat een aanval aanstaande was. „Amerika heeft geen boodschap voor Iran gestuurd via Oman”, verklaarde een woordvoerder van de Iraanse Nationale Veiligheidsraad.

Eerder was bericht dat de Verenigde Staten via Oman een boodschap aan Teheran hadden gestuurd. Anonieme Iraanse functionarissen zeiden tegen persbureau Reuters dat Trump onder meer had doorgegeven dat hij niet uit is op oorlog en op korte termijn wilde praten.

De Iraanse Nationale Veiligheidsraad spreekt dergelijke berichten nu tegen. „Het is niet waar”, zegt de woordvoerder volgens de staatstelevisie.

Veiligheidsraad

De Verenigde Staten hebben de andere leden van de VN-Veiligheidsraad opgeroepen om maandag bijeen te komen voor overleg over Iran. Dat hebben diplomaten in New York vrijdag gemeld.

In een brief aan de andere leden van de Veiligheidsraad meldden Amerikaanse VN-diplomaten dat ze onder meer informatie willen verstrekken over het onderzoek van de VS naar aanvallen op tankers in de Golf van Oman. Die grenst aan de smalle Straat van Hormuz, een cruciale doorvoerroute voor olie.

Volgens Washington zat Iran achter die aanvallen. Het regime in Teheran ontkent dat.

