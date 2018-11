Te weinig rechercheurs: politie stopt met 16.000 zaken

Van de aangifte van misdrijven die helemaal niet meer worden behandeld, is de kans aanwezig dat de politie ze kan oplossen omdat er aanknopingspunten als sporen zijn.

Tot november gaat het om meer dan 16.000 zaken, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De politie spreekt in dit geval van „eenvoudiger zaken”, zoals een mishandeling zonder letsel, winkeldiefstal of een inbraak in een woning waar niemand thuis was. Hoe deze cijfers in eerdere jaren lagen kan de politie op dit moment niet zeggen.

’Keuzes maken’

„We moeten iedere dag keuzes maken”, zegt Rob van den Broeke, districtschef van de recherche tegen de nationale omroep. „Als er bijvoorbeeld een schietpartij binnenkomt, hebben we geen tijd om andere dingen op te pakken. In zo’n geval stoppen we met zaken die we tijdelijk kunnen stilleggen, zoals langdurige onderzoeken naar drugscriminaliteit.”

Maar de politie laat niet alleen simpele zaken als auto-inbraken of zaken zonder fysieke slachtoffers liggen, maar ook grotere zaken, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP. „Ook echt forse zaken met daderindicatie blijven liggen door de enorme personeelstekorten.”

Volgens hem hameren de bonden al langer op het verminderen van het personeelstekort. „Het is goed dat de politie daar nu transparanter over is. Het is een gevolg van gemaakte keuzes en wat ons betreft is de politiek nu aan zet: die moet maar aanvaarden dat dit de consequentie van het beleid is”, aldus Van de Kamp.

Oppositie- én regeringspartijen in de Kamer noemen de cijfers onacceptabel. Het is „frustrerend voor politiemensen en pijnlijk voor slachtoffers” dat de politie niets met een aangifte doet, vindt GroenLinkser Kathalijne Buitenweg. Dat is PVV-Kamerlid Lilian Helder met haar eens. Ook regeringspartijen VVD en CDA laten zich in soortgelijke bewoordingen uit.

De Tweede Kamer debatteert donderdag met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Die stelde eerder deze maand extra geld beschikbaar om de capaciteit bij de politie te vergroten. De komende jaren gaan veel agenten met pensioen, terwijl veel nieuwe agenten nog in opleiding zijn. De komende jaren worden ruim 17.000 mensen opgeleid.