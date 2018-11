5-jarige overlijdt na aanrijding op fiets in Rijssen

Ⓒ ANP XTRA

RIJSSEN - Een 5-jarige meisje is woensdagmiddag overleden na een ernstig ongeval aan de Nijverdalseweg in Rijssen. Op de rotonde ging het mis en werden moeder en kind op de fiets aangereden door een automobilist. De vrouw en haar dochtertje raakten gewond. Het slachtoffertje overleed even later in het ziekenhuis aan haar verwondingen, zo meldt de politie.