Dat was een mooie, woensdag, van lezer dr. L. Welling in Wat U Zegt. In een brief waarin hij vertelde dat hij vijftien jaar lang enkele weken per jaar als uroloog in Afrika had gevrijwilligd, componeerde hij deze zin: „In Afrika is seks hebben met een condoom hetzelfde als een toffee eten met het papiertje er nog om.”