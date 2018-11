Netwerk van gekaapte computers opgerold

Het gaat om ongeveer 1,7 miljoen apparaten, die werden gebruikt om bedrijven op te lichten met advertentiefraude. De verdachten hebben waarschijnlijk meer dan 30 miljoen dollar verdiend, denkt justitie in de Verenigde Staten. Ook de Nederlandse politie was betrokken bij het onderzoek.

Zes Russen en twee Kazachen zijn aangeklaagd. Drie van hen zijn opgepakt, in Estland, Bulgarije en Maleisië, en wachten op overlevering aan de VS. De vijf andere verdachten zijn nog voortvluchtig.

Nepwebsites

De verdachten hadden een platform dat advertenties op websites zette. Zij maakten bedrijven wijs dat ze veel mensen konden bereiken door bij hen reclame te maken. Maar voor dat verkeer zorgden ze zelf, en het ging naar hun eigen nepwebsites.

Ze verspreidden twee verschillende schadelijke programma's. Die werden geïnstalleerd wanneer een nietsvermoedende gebruiker op een spammail klikte of op een nepmelding dat het tijd was om een programma te updaten. Na besmetting kreeg een computer de opdracht om stiekem de sites van de verdachten te bezoeken. Dat gebeurde via verborgen browsers, zonder dat de echte gebruiker dat door had.

De daders zorgden er zelfs voor dat een nepmuis over de pagina bewoog en naar boven en naar beneden scrollde, alsof een echt mens de site bekeek. Bedrijven hadden niets door en betaalden miljoenen, zonder dat één persoon ooit hun reclame zag.