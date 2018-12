Uitslag stelling: Trots op de landbouwers

De overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat boeren hard werken en dat ze het zwaar hebben. En de beroepsgroep doet dat zonder gauw te klagen, is driekwart van de stemmers van mening. „Ze doen alles in stilte om toch maar het hoofd boven water te houden in de zware regelgeving in Nederland.” En een ander: „Zonder boeren kunnen we niet eten en niet leven. De regering zou deze groep moeten omarmen en ondersteunen in plaats van te pesten met zware regelgeving.”

Nog eens driekwart vindt ook niet dat boeren genoeg steun krijgen van de overheid. De macht van de agrarische sector neemt in Nederland dan ook af, zo vinden bijna alle respondenten. „De marktmacht van boeren is afgenomen. De supermarkten zijn aan zet. Die zouden eerlijker prijzen moeten betalen.”

Een deelnemer ziet dat de boeren gevangenzitten, tussen enerzijds de ’dwangbuis van onwerkbare regelgeving bedacht door idealiserende ambtenaren’ en anderzijds ’worden ze uitgeknepen door de machtige inkooporganisaties van supermarkten’.

Dat de koning zich uitspreekt over onze houding ten opzichte van de agrariërs, vinden de meesten goed. Een respondent: „Nog maar 3 procent van de bevolking is verantwoordelijk voor onze voedselvoorziening. Je wilt toch niet dat we hiervoor afhankelijk worden van het buitenland? Een dikke pluim voor de koning dat hij dat inziet.”

Willem-Alexander was op bezoek bij biologische boeren. Velen vinden meestal niet dat deze manier van landbouw de toekomst heeft. „Biologisch is niet zaligmakend. Wel vind ik dat boeren zorgvuldiger met hun land moeten omgaan, voor eerlijke producten. De voedingsindustrie en intensieve landbouw zorgen ervoor dat ons voedsel verarmt.”

Wel zijn velen bereid meer te betalen voor zuivel en vlees als dat het dierenwelzijn en de natuur ten goede zou komen. Zij vinden dat de boeren juist nu al heel goed scoren op het gebied van dier- en natuurvriendelijkheid. „De kritiek dat boeren dat niet zijn, is onterecht. Boeren willen juist het beste voor hun dieren. Het is hun manier van leven. En -niet heel onbelangrijk- hun bron van inkomsten.” Alleen biologische landbouw in Nederland is echter volgens veruit de meesten niet mogelijk. Één van hen zegt: „Mensen willen goedkoop eten en tegelijkertijd ook biologisch en duurzaam. Ze hebben er geen benul van wat dat allemaal kost.”

Velen betogen veelal dat biologisch niet altijd per se beter is. Zo denkt iemand bijvoorbeeld dat we in Nederland juist heel verantwoord met antibiotica en bestrijdingsmiddelen omgaan. Een ander weet te melden dat biologisch boeren juist leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen dan ‘gewoon’ landbouwen. Een van de respondenten vraagt zich ook af of we met biologisch boeren wel kunnen voldoen aan de vraag van het buitenland naar agrarische producten. Veel respondenten kijken tegenwoordig naar Boer zoekt Vrouw op tv. Iets meer dan de helft van de respondenten vindt dat goed voor de sector, slechts een enkeling vindt het niks.