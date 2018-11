Jongetje (2 à 3) met amper kleren moederziel alleen op straat in Helmond

HELMOND - Update 18.07 uur - Een jongetje van 2 à 3 jaar is woensdagmiddag moederziel alleen aangetroffen op de Molenstraat in Helmond. Agenten troffen het kind na een melding aan in slechts een grijs T-shirt, luier en op blauwe slippers. Het jongetje met blond krullend haar liep op straat.