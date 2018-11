Pompeo koestert goede banden met Riyad

Bovendien zou zo’n maatregel de Saoedi’s in eigen land niet in een wenselijker richting sturen.

„De moord op de Saudische staatsburger Jamal Khashoggi in Turkije heeft het bekvechten aangewakkerd op Capitol Hill en gezorgd voor een mediahype. Maar het degraderen van de relatie met Riyad zou voor de veiligheid van de VS en hun bondgenoten een ernstige fout zijn”, aldus Pompeo, voordat hij een verklaring zou afleggen voor een Senaatscommissie. Hij verwees onder meer naar de strijd tegen IS en het tegenwicht dat de Saoedi’s Iran bieden.

Defensiecollega James Mattis viel Pompeo bij door te stellen dat Saoedi-Arabië een essentiële rol speelt bij de handhaving van de stabiliteit in het Midden-Oosten. Dat mag volgens hem zeker niet uit het oog worden verloren als de Washington wil weten wie verantwoordelijk is voor de executie van Khashoggi in Istanbul.

De Republikeinse senator Lindsey Graham dreigde echter zich van stemming te onthouden in belangrijke kwesties, waaronder de komende begrotingsvoorstellen, totdat de CIA de Senaat heeft bijgepraat over de affaire-Khashoggi. Hij wil vooral de rol weten die de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft gespeeld.

„Ik laat me die bevoegdheid niet ontnemen en wil van de CIA horen of ze mijn mening dat dit niet kan zijn gebeurd zonder medeweten van MBS deelt of niet”, aldus Graham. En als blijkt dat de feitelijke machthebber in Riyad op de hoogte was „dan is het niet langer ’business as usual’ met Saudi-Arabië.” Het kapitaalkrachtige koninkrijk is een voornaam klant van de Amerikaanse wapenindustrie.

Trump veroordeelde eerder deze maand de moord op Kashoggi, maar benadrukte dat de economische belangen te groot zijn om op het spel te zetten. „Na de Verenigde Staten is Saoedi-Arabië de grootste olieproducerende natie ter wereld. Ze hebben nauw met ons samengewerkt en zeer goed gereageerd op mijn verzoeken om de olieprijzen op een redelijk niveau te houden - dat is heel belangrijk voor de wereld.”