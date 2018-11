16-jarige kunstliefhebber rooft voor 150.000 euro uit museum

Inmiddels heeft de 16-jarige verdachte een bekennende verklaring afgelegd. Naar eigen zeggen heeft hij op jonge leeftijd een fascinatie voor kunst en archeologie ontwikkeld. Tijdens verschillende bezoeken aan musea wist hij de collectiestukken te bemachtigen. De tiener deed dit omdat hij ’een sterk verlangen voelde’ om de historische exemplaren bij zich te hebben. Het is niet duidelijk welk museum slachtoffer werd van de kunstroof.

De zaak kwam aan het licht toen de jongen een kunstverzamelaar benaderde. Zij was ervan overtuigd dat het beeldje was verkocht aan een Amsterdams museum en niet in het bezit was van de kunstverzamelaar die haar benaderde. Die voorgevoelens bleken correct. Het museum benaderde daarop zelf de politie. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de 16-jarige kunstfanaat.

Afgelopen maandag werd de verdachte aangehouden. De jongen heeft inmiddels een bekennende verklaring afgelegd. Het Openbaar Ministerie buigt zich over de vervolging.

Het betreffende museum krijgt volgens de politie de collectiestukken terug en heeft inmiddels haar veiligheidsprocedures aangepast en aangescherpt.