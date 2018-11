Zeker tien doden door aanslag op vestiging G4S in Kabul

Volgens een woordvoerder is een onbekend aantal schutters het complex van G4S binnengevallen nadat vlakbij een autobom tot ontploffing was gebracht. Er ontstond een vuurgevecht met bewakers. Volgens Afghaanse media hebben de Taliban de verantwoordelijkheid opgeëist, mogelijk om om aan te geven dat ze niets zien in vredesonderhandelingen die de regering in gang wil zetten.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik