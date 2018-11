Leraren voelen zich al jaren onveiliger

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Leraren voelen zich al jaren steeds onveiliger in de klas. Het ministerie van Onderwijs peilt dat iedere twee jaar en ziet het verslechteren, al gaat het niet om grote verschuivingen. In 2010 voelde 94 procent van de docenten zich nog veilig in de klas. Zes jaar later was dat teruggelopen tot 88 procent.