Gewonden als brug ’plots’ opengaat in Zaandam

Hulpdiensten rukten groots uit. Er werd onder andere een traumahelikopter opgeroepen. De man werd aanvankelijk gereanimeerd, en uiteindelijk net als de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Beide Zaandammers zijn volgens de politie zwaargewond.

Eén omstander meldt dat de twee slachtoffers de alarmsignalen hebben genegeerd en vermoedelijk onder de slagbomen zijn doorgelopen. Anderen doen dat weer af als onzin; de twee zouden ook totaal niet gehaast zijn overgekomen.

’Helemaal schuin’

Toen de brug openging, zou de vrouw lange tijd aan de reling hebben gehangen „totdat de brug bijna 90 graden schuin stond”, en daarna naar beneden zijn gevallen.

Ooggetuigen zagen dat meerdere duikteams, ambulances en politiewagens ter plaatse waren gekomen na het incident. „Het is hectisch, iedereen is onder de indruk van wat er gebeurd is.”

Onderzoek

De politie zal onderzoek doen naar de toedracht van het incident. Een woordvoerder bevestigt dat er, behalve de man en de vrouw, nog drie omstanders zijn behandeld door ambulancepersoneel.

Over de verhalen van omstanders kan de politie nog niets zeggen. „We doen onderzoek naar wat er precies gebeurd is.”

Een woordvoerder van de gemeente meldt dat het onderzoek naar de toedracht in volle gang is. Dat gebeurt door de politie. De gemeente verleent medewerking. „We gaan kijken wat er precies gebeurd is, maar daarover is nu nog niets te zeggen.”

Vaker incidenten

In februari 2015 kwam de 57-jarige Marijke Fontijn om het leven, toen de Den Uylbrug in Zaandam plots omhoog ging, terwijl zij daar fietste. „Ze was op driekwart van de brug, toen hield ze zichzelf met één hand vast aan de leuning”, zei een ooggetuige destijds.

Een jaar later zou een brug plots zijn gesloten, terwijl er op dat moment een zeiljacht passeerde. De opvarenden kwamen met de schrik vrij.