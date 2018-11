Amerikaans debuut ’Penoza’-regisseur

Diederik van Rooijen, Hollander in Hollywood, moest er bij het maken van zijn eerste Amerikaaans film aan wennen dat hij daar als regisseur minder vrijheid had.

Hollywood - Nederlanders zullen hem kennen van de misdaadserie Penoza, maar in Amerika is hij vooral de man die Taped maakte. Ook al trok Diederik van Rooijens thriller met Barry Atsma en Susan Visser hier weinig bezoekers, de regisseur scoorde er wel een ticket naar Hollywood mee. Deze week verschijnt het eerste resultaat: de horrorfilm The possession of Hannah Grace.