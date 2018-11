Vlissingen op scherp om ontmantelen bom

Ⓒ Veiligheidregio Zeeland

VLISSINGEN - In de Buitenhaven van Vlissingen wordt woensdagavond een vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat de bom die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het water viel vanaf 20.30 uur ontmantelen. Vanwege het risico op ontploffing, heeft de Veiligheidsregio Zeeland iedereen in een straal van 1300 meter gesommeerd binnen te blijven.