’Poepbacterie op elk getest McDonald’s scherm’

Dat blijkt uit onderzoek van de Britse Metro. In totaal werden er acht restaurants op de proef gesteld in Londen en Birmingham. „Dit soort microben kunnen infecties veroorzaken die mensen normaal alleen maar oplopen in ziekenhuizen”, aldus Paul Matawele, specialist in de microbiologie aan de London Metropolitan Universiteit.

Op een scherm werd de gevreesde stafylokokkenbacterie ontdekt; deze kan onder meer bloedvergiftiging veroorzaken. Tevens vond men er listeriabacteriën. Listeria kan voor een zwangere vrouw leiden tot een miskraam. Op zes van de acht selfserviceschermen kwam de proteusmicrobe voor die in menselijke of dierlijke uitwerpselen zit en bloedvergiftiging kan veroorzaken. In totaal werden er meer dan tien potentieel schadelijke ziektekiemen, waaronder een tegen antibiotica resistente ’superbacterie’, gevonden.

Het is nog niet duidelijk hoe de schermen in de Nederlandse vestigingen het ervanaf brengen. In het vervolg misschien toch maar even de handen wassen voor je een flinke hap van de cheeseburger neemt.