Haarverf misvormt studente (19): ’Hoofd als gloeilamp!’

„Ze had last om te ademen. Haar tong begon op te zwellen en haar hart klopte sneller.” Ⓒ Screenshot Le Parisien

PARIJS - Een negentienjarige studente heeft in Frankrijk een allergische reactie opgelopen toen ze haar haren wilde kleuren. Op foto’s die ze via sociale media deelde, is te zien hoe de verf haar hoofd korte tijd misvormd raakte. „Maak niet dezelfde fout als ik”, waarschuwt ze anderen in een interview met Le Parisien.