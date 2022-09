Kamer omarmt plan voltijdsbonus als lokker voor parttimers: ’Maar niet de echte oplossing’

„Het moet geen extra kerstbal aan de kerstboom van de Belastingdienst worden”, zegt CDA-Kamerlid Palland over de voltijdsbonus, tijdens een debat over de krapte op de arbeidsmarkt. Het plan voor zo’n bonus is voor de zomer door minister Van Gennip (Sociale Zaken) gelanceerd. Wie meer uren gaat werken, wordt daarvoor beloond met een ’financiële prikkel’, opperde ze toen.

Een ruime meerderheid van de Kamer omarmt het bonusplan. Maar ook partijen die er in principe voor zijn, zetten er kanttekeningen bij. Het is ’niet de echte oplossing’, zegt GL-Kamerlid Maatoug bijvoorbeeld. Ze noemt het zelfs ’een kleine kortetermijnoplossing die niet echt helpt’. Wat volgens haar wel zou helpen is het verlagen van de belastingdruk, waardoor mensen die meer gaan werken hun extra loon niet grotendeels in de schatkist van de Staat hoeven te korten.

Ook VVD en D66, de meest uitgesproken voorstanders, zetten kanttekeningen bij de bonus. VVD-Kamerlid Smals spreekt van een ’quick fix’. „Op lange termijn moeten we afscheid nemen van de toeslagen en het belastingstelsel herzien.” En D66-Kamerlid Van Beukering noemt de bonus ’eentje’ van ’heel veel manieren’ om mensen meer te laten werken: „Het zou een kleine stap kunnen zijn.” Coalitiepartij CU is als een van de weinige partijen uitgesproken tegenstander van de voltijdsbonus, die volgens Kamerlid Ceder ’veel te kort door de bocht’ is.

Experimenten

Onderwijsminister Wiersma gaat in zijn sector als eerste aan de slag met voltijdsbonus-experimenten. „We starten met een kopgroep van scholen die hieraan mee willen doen”, legt hij uit. „We gaan kijken wat een vorm is die werkt. Als het lukt, dan hebben we een generieke invulling bij de start van het volgende schooljaar.”

Over hoe de krapte op de arbeidsmarkt wél moet worden aangepakt, staan de neuzen in Den Haag niet dezelfde kant op. In de Tweede Kamer komt bijna elke partij met een andere probleemanalyse en oplossing. En minister Van Gennip stelde in haar brief een heel arsenaal aan mogelijke maatregelen voor, waarvan voor een deel de verantwoordelijkheid nog ligt bij werkgevers en werknemers.

’Te vaag’

Dat levert haar kritiek op van de Kamer. „Het is te vaag”, foetert PVV-Kamerlid De Jong. Ook D66-Kamerlid Van Beukering doet haar beklag: „Ik mis echt concrete plannen, ik mis echt concrete stappen.” De kritiek is volgens Van Gennip iets te kort door de bocht, maar ze zegt wel: „Het gaat niet snel genoeg, dat ben ik met u eens.”